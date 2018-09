Domenica 16 Settembre 2018, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte Miss Mondo dopo l’elezione di Adele Sammartino quale prima semifinalista nazionale della Campania. Oggi, domenica 16 settembre alle ore 21 si svolgerà un’altra selezione in piazza Tiziano Della Ratta, nel centro storico di Sant’Agata de’ Goti in provincia di Benevento. Da assegnare sei fasce alle ragazze che potranno accedere alla prossima finale regionale.Ospiti i comici de “I Senso d’oppio”, recentemente insigniti del premio Massimo Troisi, e Anita Orfano. In giuria due stupende ragazze, già finaliste nazionali di Miss Mondo, quali Francesca Covino (in foto) e Maria Moretti accolte come gli altri giurati dal sindaco di Sant'Agata de’ Goti Carmine Valentino.