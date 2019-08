Miss universo, l'Italia sarà rappresentata dalla salernitana Sofia Trimarco

Martedì 27 Agosto 2019, 07:00

Bella come il sole, con un sorriso straordinario e 183 cm di altezza. Sofia Marilù Trimarco, giovane studentessa di Buccino si è aggiudicata la selezione finale per rappresentare l'Italia a Miss universo. Sofia si è affermata su quaranta ragazze provenienti da tutta Italia durante una serata a Cinecittà. E a dicembre sarà nelle Filippine a rappresentare l'Italia.Studentessa di giurisprudenza alla Luiss di Roma, Sofia ha completato tutti gli esami del secondo anno con largo anticipo per partecipare alle selezioni per miss Universo. Bella e brava, dunque, Sofia, che vorrebbe fare il magistrato. «Vorrei portare il nome della mia Buccino in tutto il mondo - dice - Promuovere la sua grandezza storica e culturale attraverso il mondo della bellezza é un mio obiettivo».