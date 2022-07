Mister Italia 2022, quattro ragazzi napoletani in corsa per la vittoria

Ci sono anche quattro ragazzi dalla provincia di Napoli tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini. Si tratta di Francesco Amoroso, operaio 26enne di Bacoli, Francesco Annunziata, studente 19enne di Poggiomarino, Davide Vallone, studente 17enne di Ottaviano e Vincenzo Solla, 29enne di Casoria, addetto alla sicurezza. I quattro esponenti della bellezza partenopea saranno a Giulianova martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta Italia.

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di «Mister Italia» che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo. Con una storia trentennale alle spalle, il concorso di «Mister Italia» è ormai considerato all’unanimità il più importante a livello maschile nel nostro Paese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown.