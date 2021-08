Moda e design, nuovi accordi tra l'Uzbekistan e l'Italia

Saranno attuati nuovi accordi nel campo della moda e del design tra il nostro Paese e l'Uzbekistan. Il presidente del Paese asiatico Shavkat Mirziyoyev, ha promosso alcune riforme che hanno consentito che si potessero stringere rinnovare alcuni accordi commerciali in un settore che italia vale oltre 72 miliardi in Italia.

APPROFONDIMENTI ROMA Morto Bruno Piattelli, stilista romano che lavorò con i grandi... EVENTO Summer Fashion and Art 2021, ecco le curiosità post evento... NEWS Abiti a noleggio, scelta ecofriendly? Non così tanto

«Nel periodo attuale, dove il nostro Paese è in pieno cambiamento, si può dire che siamo nell’era del Terzo Rinascimento», ha affermato Mirziyoyev. Al centro dei nuovi accordi ci sarà «la promozione e lo sviluppo della moda e del design uzbeko». L’Uzbekistan sta infatti attuando un notevole sviluppo nel settore della moda e del design negli ultimi anni.

Le ultime riforme approvate in Uzbekistan

«Oggi la nostra gente non è più la stessa di ieri», ha continuato il numero uno uzbeko. L'esecutivo del Paese asiatico ha attuato una serie di riforme in tutti i settori, tra i quali la cultura, l'arte e il design. Sono stati adottati decreti presidenziali sulla «strategia delle iniziative per l'ulteriore sviluppo dell'Uzbekistan», sulle «misure per l'ulteriore sviluppo e miglioramento della cultura e delle arti» e sull'«approvazione della strategia di sviluppo innovativo dell'Uzbekistan per il 2019-2021». I decreti citati prestano tutti particolare attenzione alle arti e al design.

Promozione della moda e dell'arte

L'esecutivo uzbeko sta quindi promuovendo la moda e l’arte attraverso gli scambi culturali e didattici con le varie Accademie e Atenei di tutto il mondo specializzati in questi settori. Queste importanti collaborazioni sono possibili in special modo grazie all'Istituto nazionale di belle arti e design «Kamoliddin Bekhzod» (Nifad), la principale Accademia dell'Uzbekistan di formazione professionale delle arti e del design con i docenti più qualificati nelle discipline della storia dell’arte, del design e della moda.

Per il presidente uzbeko a cooperazione con istituti stranieri è fondamentale per gli studenti per acquisire maggiori competenze, avendo l'opportunità di frequentare Università di tutto il mondo. La maggior parte degli studenti che hanno studiato al Nifad si stanno facendo conoscere con il loro lavoro creativo in tutto il mondo: Giappone, Malesia, Paesi Bassi, Germania, Italia, Turchia, Corea del Sud, Russia e molti altri Paesi. L'Uzbekistan ha una cultura e tradizioni secolari nella moda e nel design.

Durante il regno di Amir Temur, noto come Tamerlano in Occidente, e dello stato Temuride, una grande importanza era attribuita alla cultura dell'abbigliamento. L'ambasciatore spagnolo Ruj González de Clavijo, che visse nel palazzo di Amir Temur, scrisse il diario «Viaggio a Samarcanda» dove racconta che durante i suoi viaggi Amir Temur portò nel Paese abili artigiani che hanno creato splendidi abiti, oltre a tendaggi e altri complementi di arredo.

L'importanza dell'abbigliamento in Uzbekistan

L'abbigliamento è fondamentale nella storia del popolo uzbeko, non rappresenta solo un indumento, ma anche la gloria dello stato, è l'espressione dell'orgoglio nazionale, incarna una storia secolare, antiche tradizioni e cultura popolare. Negli ultimi anni il design è diventato una delle forme d'arte più popolari in Uzbekistan, ciò è dovuto allo sviluppo delle relazioni di mercato, alla crescita delle piccole e medie imprese, all'intensificazione delle relazioni internazionali e all'informatizzazione della società.

L'accordo Italia - Uzbekistan

Anche in Italia l'Uzbekistan ha voluto portare la sua cultura e le tradizioni secolari nella moda e nel design. In particolare, recentemente, sono stati stabiliti contatti diretti tra la famosa Scuola di moda Oolimoda di Firenze e il Nifad. I due istituti stanno attualmente elaborando congiuntamente forme di cooperazione accademica nel campo della moda e del design. Inoltre la scorsa estate è stato firmato un Memorandum of understanding tra l'Università europea di design (Ued) di Pescara e il Tashkent institute of textile and light industry dell'Uzbekistan.

Nel 2019 la delegazione Ued ha preso parte alla Tashkent Fashion Week con una sfilata dell'esclusiva collezione donna del giovane designer italiano, laureato all’Ued, David Di Iorio. Oltre a ciò l'Uzbekistan Textile and Garment Industry Association collabora con il Milan Fashion Center e partecipa regolarmente a mostre e sfilate al Mad Mood Milano.

Morto Bruno Piattelli, stilista romano che lavorò con i grandi del cinema: da Mastroianni a Sordi

Numerosi sono gli accordi di cooperazione tra aziende e designer uzbeki e italiani, dove i fashion designer uzbeki hanno la possibilità di far conoscere le loro creazioni ispirate ai modelli della loro tradizione, ricchi di ricami decorativi popolari, tessuti con stampe floreali, dai colori tipici della nazione. Ispirati da una scintilla del passato danno vita a nuove opere, un nuovo stile che dona una nuova vita. Fonte principale di ispirazione sono le tradizioni nazionali del Paese, la bellezza della natura, gli antichi monumenti architettonici e la storia della madrepatria.