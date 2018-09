Cardigan, maglie, cappellini, scialli e fasce per i capelli: l'autunno è ispirato alla Parigi degli anni '60

Mercoledì 12 Settembre 2018, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La moda parigina anni ’60, designer del calibro di Yves Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain e muse come Brigitte Bardot, Françoise Hardy e Catherine Deneuve entrate nell’immaginario collettivo…Per ideare la nuova collezione autunnale, i creativi di We are Knitters- brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, famoso per i suoi kit – hanno fatto un ideale viaggio a ritroso in uno dei luoghi più emblematici e iconici della storia della moda.Da questa immersione creativa è nata la collezione Paris je t´aime, composta da tanti kit per la lavorazione di cardigan, maglie, cappellini, scialli e fasce per i capelli. Ogni proposta è pensata per un target dinamico, amante della moda ma anche attento all’eco-sostenibilità e alla qualità dei filati.Tutti i kit sono caratterizzati da gomitoli di lana fine e dall’occorrente per realizzare i capi (ferri da maglia in legno di faggio, ago da lana, il pattern-guida, la label ecc).Veramente notevole, inoltre, la selezione dei colori dei filati, che abbraccia una vastissima gamma di tonalità, ampliando la scelta rispetto ai tradizionali colori autunnali.I kit We are Knitters, acquistabili direttamente su www.weareknitters.it , arrivano in una busta di carta ecologica e riutilizzabile e comprendono tutto ciò che serve: i gomitoli, i ferri di legno di faggio realizzati a mano, il pattern, l’ago da lana e l’etichetta We are Knitters da applicare al prodotto finito.In caso di dubbi, tutti i knitter possono accedere ai video tutorial e ai post del blog o scrivere direttamente per farsi aiutare e risolvere ogni problema.