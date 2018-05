Moda, Isaia apre a Roma: è la terza boutique in Italia

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:27

Isaia, lo storico marchio partenopeo di abbigliamento di alta gamma, annuncia l'apertura del suo nuovo negozio monomarca a Roma, il terzo in Italia dopo gli storici punti vendita di Milano e Capri.Come per tutti i suoi flagship store il brand del corallino ha scelto una location d’eccellenza: 200 metri quadrati su strada, all’interno di uno storico palazzo del 1600 situato in via Bocca di Leone 68, proprio a ridosso della celebrata scalinata di Piazza di Spagna.«L’apertura di questo negozio – spiega Gianluca Isaia, presidente e amministratore delegato dell'azienda – rappresenta per noi una pietra miliare della crescita dell'azienda e rafforza il desiderio e la volontà di tramandare la grande scuola sartoriale partenopea, la storia, la cultura e l'ironia di Napoli nel mondo. Naturalmente non poteva mancare Roma».Attualmente il marchio è distribuito nei più importanti retailers negli Stati Uniti, Canada, Europa, Russia, Cina e Giappone e vanta 15 monomarca: a Baku, Pechino, Capri, Ekaterinburg, Hong Kong, Kiev, Los Angeles, Milano, Mosca, New York, Roma, San Pietroburgo, San Francisco, Tokyo e Ulaanbaatar.