Moda e modi, scampoli di fine estete: ecco tutti i gusti degli italiani

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:17

Nessuno esonerato e nessuno immune dai trend dell’estate: look, accessori, canzoni, pietanze, calzature, gadgets e mete vacanze. Ora che la stagione volge al termine, i bilanci delle ferie sono obbligatori e inevitabili, ma anche spassosi e stimolanti.A sfogliare le pagine dei rotocalchi sotto l’ombrellone o dal web nostrano, gli album o i post dai social più popolari si può tracciare una mappa delle mode e i tormentoni, i gusti e le tendenze degli italiani d’Agosto: ora vivaci e sul pezzo, ora modaioli e viveur, ma ahinoi alle volte trash e parvenu.Scampoli estivi, ovvero «The best...ie of summer»: una carrellata di spunti e “perle” colti qua e là durante le vacanze 2019. Secondo i dettami del reality Riccanza, tappa d’obbligo anche solo per un weekend a Dubai, Mykonos, Porto Cervo, Montecarlo o Ibiza: le località più battute, postate e ultra-taggate!Le signore in costume? Non importa il phisique: è bastato un griffato in lurex o vernice purchè sgambato, anzi filo-inguinalie. Per le texture il leopardato e il pitonato senza fine hanno fatto il loro: in oro, argento e bronzo, ma anche arcobaleno e carioca.Fluo o jelly per scarpe, borse e cosmetici: in spiaggia e di sera gomma trasparente per sanadali, sabot, secchielli e ogni gloss su occhi e labbra (persino quelle più evidenziate nei selfie). Il famoso logo della doppia C frazionato e scomposto su camice, bijoux e cinture (forse per sillabare meglio); notabile l’abbinamento shorts sgambati a vita altissima e occhiali extralarge, a dispetto di ogni punto vita e taglio di capelli. Altro must degli strusci mondani 2019 i ciclista e i pantaloni harem in lycra stampata e colori saturi: decisamente più adatti per il twerking o la danza del ventre. Grande visibilità per ciabattine e marsupio di fogge e materiali variegati: in gomma oro, con velcro e logo, sportive o (fake) Hermes, con pietre colorate e persino in pelouche. Sandali alla schiava e stivali bassi o alti, chiusi o bucati laser come se non ci fosse …un’estate torrida e assolata.Make-up metal e unghie lunghissime laccate ipercolor o glitter: riferimento? Elenoire Ferruzzi, la drag oversize, famosa per le sue vistose e ironiche incursioni video anche su di un noto brand di borse campano.Anche i signori di ogni età quest’estate si sono espressi in una serie di must che solitamente fanno inorridire le donne: mutande logate a vista sotto il costume a pantaloncino con canotta mostra-tatuaggi; t-shirt lunghe e asimmetriche di foggia slim, noncuranti di fisici tondi e bassetti; pantaloni con risvolto “pescatore” tra ginocchio e caviglia.E poi in barba al “plastic free” ogni giorno in spiaggia ci ha fatto compagnia qualunque sagoma e misura di gonfiabile, erede dei flamingo o unicorno 2018 e persino a forma di bara, mentre al tramonto dall’ape al club la musica sudamericana e i versi dei trapper ci hanno riempito le classifiche e i timpani. A tavola molto green, bio o veggie, ma anche sugar free, gluten free, fat free, alcool free o caffeine free. E allora che dire? Viva l’estate e lode alle Kardashian, a Francesca Cipriani, Mark Caltagirone, Elettra Lamborghini, a Taylor Mega o la youtuber Maria di Trapani.