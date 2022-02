Moda sostenibile, Be green Tannery presenta la nuova collezione

«Rinascimento Upcycling»: questo è il processo seguito dai professionisti dell’innovativa company di Solofra per la realizzazione della nuova linea derivata solo ed esclusivamente da pelle ricondizionata. «Grazie a quest’iniziativa, la nostra company si dimostra nuovamente una realtà di spicco del settore grazie a prodotti rivoluzionari e totalmente sostenibili», afferma Annalisa De Piano, Cfo di Be Green Tannery.

«Ci troviamo in un periodo storico in cui sempre più aziende e settori risultano estremamente focalizzate sul proprio sviluppo totally green. Tra queste non mancano realtà aziendali made in Italy come Be Green Tannery. L’impresa conciaria di sede a Solofra avrà modo di dare risalto alla propria identità green in occasione di Linea Pelle, ovvero la più importante rassegna internazionale dedicata ai settori delle pelli, degli accessori, dei componenti, del sintetico, dei tessuti e dei modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento. Durante l’evento, che debutta oggi e si concluderà il 24 febbraio a Rho Fiera Milano, Be Green presenterà la sua nuova collezione 100% Metal Free Sostenibile ed Innovativa al cui interno è stata dedicata una linea di articoli realizzati solo ed esclusivamente attraverso l’upcycling di pelli ricondizionate.

«Prendere parte ad un evento come Linea Pelle è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – afferma De Piano – Saremo presenti e presenteremo la nostra nuova collezione, con una linea tutta nuova: «Rinascimento Upcycling» è la linea di Be Green che unisce passato e futuro, mescola tradizione e innovazione, coniuga perfettamente arte, passione, performance e qualità.

Alle nostre pelli, 100% Metal Free e prodotte in modo sostenibile e innovativo, abbiamo associato un riciclo creativo che permette di creare un nuovo uso per i prodotti già esistenti accrescendone il valore. Con il progetto “Rinascimento Upcycling”, noi della Be Green Tannery scopriamo una nuova frontiera della Sostenibilità confermando la nostra posizione in quanto realtà innovativa del settore».