Italian Fashion Talent Awards, giovani stilisti di scena a Salerno

È fissata per il 23 e 24 giugno 2021 la quinta edizione di Italian Fashion Talent Awards (IFTA Awards), il contest organizzato da IFTA (Italian Fashion Talent Association) che avrà il suo nuovo headquarter nella Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno.

Rivolto ai giovani creativi provenienti dalle principali accademie, licei artistici e istituti professionali italiani che intendono entrare nel mondo della moda, IFTA Awards accenderà i riflettori sulla creatività di 30 finalisti che presenteranno tre outfit ciascuno alla giuria composta da figure di spicco della moda internazionale.

Fil rouge della quinta edizione è Energia, tema sul quale i giovani talenti hanno ideato e sviluppato le loro creazioni, partendo da interpretazioni in gran parte riconducibili alla visione di una moda green.

Gli outfit saranno valutati in un incontro diretto e in presenza con i giurati nella giornata di mercoledì 23 giugno, per poi diventare i protagonisti di una sfilata che si svolgerà nel piazzale antistante alla Stazione Marittima Zaha Hadid la sera di giovedì 24 giugno.

Al vincitore assoluto della quinta edizione verrà offerta la possibilità di produrre la capsule presentata nel contest, un tutorial per la creazione del marchio e la chance di sfilare nell’edizione 2022.

La giuria del contest si avvarrà della presenza a Salerno di: Livia Gregoretti, owner di Livia Gregoretti Showroom” di Milano, in qualità di presidente giuria; Deanna Ferretti Veroni, fondatrice di Modateca Deanna; Francesca Romana Secca, designer relation manager Showcase di Altaroma; Giampietro Baudo, direttore L’Officiel; Gianluca Capannolo, stilista; Giorgio Tosi, imprenditore titolare di Camac e Spazio 38; Laura Lusuardi, fashion coordinator Max Mara; Simonetta Gianfelici, fashion consultant e talent scout Who is on next?; Stefano Roncato, direttore di MFF e MFF Magazine.

«Dopo qualche rinvio determinato dal delicato e complesso periodo che stiamo vivendo - dichiara Roberto Jannelli, presidente IFTA - abbiamo deciso di portare in passerella questa quinta edizione per dire ai giovani talenti italiani di credere sempre nel futuro e cogliere le opportunità tra le difficoltà. Li aspettiamo a Salerno, per due giorni di moda carichi di nuova ‘energia’».

