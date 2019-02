Modec, nasce il marchio della moda e del design della Campania

Venerdì 22 Febbraio 2019, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modec è il Marchio della Moda e del Design della Campania, presentato ieri nel corso di un evento organizzato all'interno di “Spazio Campania” a Milano, in occasione della Fashion week 2019.A portare i saluti della Regione agli intervenuti nel nuovo spazio espositivo milanese delle eccellenze campane, l’assessore alla Formazione Chiara Marciani: «Siamo orgogliosi di presentare all'interno di Spazio Campania il primo evento dedicato alla Moda, settore prioritario del tessuto produttivo campano. Per il comparto la Regione sta investendo, tra l’altro, importanti risorse, nella formazione di giovani professionalità, valorizzando le figure creative ma anche le figure intermedie, legate alla antica tradizione manifatturiera campana, svilite nel tempo».«Il marchio MODEC – ha spiegato la professoressa Patrizia Ranzo, coordinatore del Tavolo CUR Moda Campania - è una innovativa identità voluta della Regione Campania che nasce da una sinergia con il mondo universitario, della ricerca e delle aziende del settore».«I sei atenei campani che lavorano al Tavolo – ha sottolineato la Ranzo -mettono a disposizione le loro specifiche competenze, legate anche al contesto territoriale di riferimento, per supportare la Regione nel creare un sistema produttivo e culturale integrato della moda».«Il nascente marchio Modec della Regione Campania - ha sottolineato Claudio Marenzi, Presidente di Confindustria Moda – è un’importante strumento per fare sistema nel sostenere le tante piccole e medie aziende del nostro territorio le cui produzioni sono alla base del successo delle grandi aziende».«Le aziende devono trasferire alle scuole e agli enti di formazione le competenze e il know how richiesto, al fine di creare figure professionali che possano entrare subito nel mondo del lavoro nell'ambito della moda» ha dichiarato Paolo Bastianello, Presidente del Comitato Education del Sistema Moda Italia.In rappresentanza delle aziende della moda campana sono intervenuti, tra gli altri, Carlo Palmieri e Maria Giovanna Paone, membri del Comitato di indirizzo Moda e Design Campania.