Ellie Goldstein è la prima modella Gucci con la sindrome di Down

Ellie Goldstein è la prima modella di Gucci con la sindrome di Down. La 18enne di Ilford - a nord di Londra - ce l'ha fatta a realizzare il suo sogno: dopo anni di gavetta tra pubblicità e shooting, Ellie ha sfondato. Una conquista sua e anche del mondo della moda che ha scavalvato pregiudizi e resistenze nei confronti della disabilità.

Ellie è il volto della nuova campagna beauty di Gucci, che sui social ha raccolto migliaia di like. Tre anni fa il suo primo contratto con un'agenzia che rappresenta persone con disabilità, poi le prime pubblicità con brand importanti come Vodafone e Nike. Ellie sponsorizza il mascara L'Obscur ed è la prima modella con la sindrome di Down della nota maison di lusso. Ellie Goldstein vuole anche laurearsi, è iscritta alla facoltà di arti performative del college di Redbridge.

Ultimo aggiornamento: 16:19

