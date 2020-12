Moschino mette in vendita una borsa-baguette da 800 euro e il web si scatena

Il mondo della moda è sempre stato eccentrico e stravangante, tanto che alcune volte le scelte stilistiche sembrano più uno scherzo che un prodotto reale. Specie se i prezzi sono esorbitanti. Ultimamente, il brand Moschino ha stupito tutti in questo senso, mettendo in vendita una borsetta senza manici a forma di...baguette. Per la modica cifra di 758 sterline, vale a dire 840 euro. Il web, ça va sans dire, si è scatenato.

APPROFONDIMENTI IL REPORT Il 2020 nella moda: Harry Styles la celebrity più influente,...

Realizzata in pelle, rivestita di marrone all'interno, con chiusura a magnete e rifinita per assomigliare il più possibile ad una vera baguette francese, la nuova borsa Moschino si trova in vendita online. La descrizione del prodotto recita: «Passeggia lungo la Senna (o al supermercato) con questa borsa-baguette mentre scegli il tuo vino preferito per cena. E magari del pane vero».

Come ci si poteva facilmente aspettare, su Twitter e sul web in generale centinaia di persone hanno dato libero sfogo alla creatività e all'ironia. «758 sterline per sembrare uno che va in giro con un panino di Subway», scrive un utente. «Ci vorrebbe un po' di prosciutto e formaggio sopra», aggiunge un altro. «Così i piccioni mi attaccheranno, no grazie!», commenta terrorizzata una ragazza. Un'altra invece la butta sullo spiritoso: «Ho deciso di viziarmi con una nuova borsa baguette di Moschino, ma a metà strada mi è venuta fame!»

I decided to treat myself to a new Moschino’s baguette clutch bag 😂😂 but half way home got bit hungry 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/hOP7IzdtwK — Aleksandra Freeman (@AleksandraFree2) December 3, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA