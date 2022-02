Napoli, ecco «Fashion Hero», la app per l'abbigliamento a casa

Arriva a Napoli Fashion Hero: la prima app attraverso la quale puoi acquistare capi d’abbigliamento che in sole 2 ore raggiungeranno i clienti che li hanno ordinati in città. La startup napoletana, ideata da Antonio Corcione e Danilo Voghera, entrambi Ceo di Fashion Hero, nasce come spin-off dell'azienda Voghera Rappresentanze. L’obiettivo è quello di soddisfare il cliente, abbattendo le barriere della logistica e garantendo il prodotto scelto in tempi record.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Depop, l’app italiana per vendere abiti usati che ha... LA STORIA Ercolano, così muore il mercato delle pezze di Resina: colpa... SHOPPING Postalmarket, l'effetto vintage piace: già sold out la...

Il servizio di consegna, inoltre, dà la possibilità di scegliere e programmare l'arrivo a casa della merce a seconda dell’orario e della giornata che si preferisce.

Per quanto riguarda il reso, è possibile rendere il prodotto istantaneamente, infatti si hanno 10 minuti di tempo per provarlo e nel caso non fosse di gradimento restituirlo subito al corriere. Se, invece, lo si vuole rendere con calma, si hanno 30 giorni di tempo dalla consegna, utilizzando l’app, per restiture i capi, premendo su “restituisci articolo”. In questo caso si avvierà la procedura e potrai restituire il tuo ordine direttamente allo store da cui è partito.