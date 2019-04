Lunedì 29 Aprile 2019, 16:04

Archiviato l’opening di Napolimodadesign con i suoi 700 invitati, ci si concentra sull’intensa settimana, ricca di eventi, alta moda e incontri formativi. Napolimodadesign, ideato dall’architetto Maurizio Martiniello, cresce di anno in anno e aggiunge nella sua Contemporary house altre forme di bellezza, come l’arte di Mauro Milani e il food presentato ogni sera da grandi chef stellati. Domani, 30 aprile, sfileranno i gioielli. Dalle 19 alle 20 il foyer del palazzo dei Congressi si trasformerà in un elegante atelier in cui Gustavo Renna, Caramanna Gioielli, Alba Rosa Mancini Gioielli, Sara Lubrano, Olivariid&a, Linda Gambero e Ventrella gioielli dal 1850. Ad accogliere i noti gioiellieri, l’architetto Antonella Venezia che porterà in passerella sei bracciali, vere e proprie sculture disegnate da lei e da Riccardo Dalisi.Tanti gli eventi formativi per architetti, giornalisti e avvocati, come il convegno “La moda e la sua tutela legale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati Napoli Nord. Sono previsti poi trunk show come quello di Isaia, sartorial talk come quello della Sartoria Chiaia di Gennaro Annunziata e showcooking. Ampio spazio ai giovani che avranno modo di esporre e far sfilare le proprie creazioni: la casa, infatti, ospiterà l'Accademia di Belle Arti di Napoli, corso di Fashion Design, l'Istituto Superiore di Design e l'Istituto Professione Moda.Ad aprire i pomeriggi della moda è stato Filippo Laterza con i suoi abiti floreali seguito poi da Stefano Cavalleri, Le Picoline del Cuore, Vincenzo Bocchetti, Francesco Visconti, Bruno Unione, Hanna Moore, Siola, Nino Lettieri.Il 5 maggio un appuntamento musicale con la Chorale de la Mer coro Vox Nova e sabato 4 maggio la cena di Gala - ricavato in beneficenza ad Azione Sorriso Onlus - nella chiesa delle Crocelle, in via Chiatamone. Agli ospiti saranno serviti i piatti degli chef e Antonino Maresca, Marco C. Merola, Luigi Salomone e Domenico Iavarone.