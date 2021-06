Napoli Fashion Week, per la rassegna dello stile un tuffo nelle fontane storiche

Parte il conto alla rovescia per la Fashion Week Napoli 2021, che entra sempre più nel vivo. I quattro giorni della moda campana si terranno dal 17 al 20 giugno, nel complesso San Domenico Maggiore con la partecipazione di stilisti e artisti di nota fama. Nei giorni scorsi la prestigiosa kermesse ha ricevuto un altro importante sigillo: una statuetta realizzata dal maestro Marco Ferrigno e consegnata, a nome di tutti gli operatori del settore, al patron di Fashion Week, Alessandro Di Laurenzio noto anche come fotografo di moda. La cerimonia si è svolta nella storica bottega Ferrigno a San Gregorio Armeno.

Ma proprio a pochi giorni dall’inizio un debutto inaspettato vede la modella Nunzia Ranieri e la blogger Morena De Rosa accompagnate dalla maschera di Pulcinella interpretata da Angelo Iannelli tuffarsi in due prestigiose fontane simbolo dll’arte Napoletana quali la fontana del Carciofo e del Nettuno proprio come la biondissima Anita Ekberg fa nella fontana di Trevi nell'iconica scena de La dolce vita di Fellini. Una iniziativa nata per sottolineare che Napoli può anche offrire momenti di dolce vita coniugati all’arte e alla moda.

Napoli Fashion Week è un idea di Alessandro di Laurenzio sostenuta dal mondo artistico di Napoli e non solo ma anche da i simboli che etichettano la tradizione rappresentata da Gino Sorbillo, subito sposata dalle istituzioni per le caratteristiche belle che dimostra qusto progetto dove vede il Comune di Napoli partecipare non solo patrocinando l’evento di Moda e Arte ma offrendo anche un valido supporto dando una location tra le più importanti che il comune possa offrire come le sale del compesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Giovedi 17 Giugno ci sarà l’inaugurazione alle 12,30 con l’apertura della mostra fotografica realizzata da Alessandro Di Laurenzio e a seguire dopo il brindisi l’inizio sfilate di stilisti di grande talento tutti made in campania. L’obiettivo di questa prima edizione di vera moda è di dare un segnale che Napoli resta pronta ad offrire spettacolo inteso come arte, talento e tradizioni che coniugandole insieme riescono a dare la giusta identità di una città che ha tanta voglia di esprimersi , tutto quello che è il trascorso vissuto per costruire questo evento sarà visibile nella mostra fotografica che è la cornice scenografica dell’evento pensata e realizzata da Alessandro Di Laurenzio.