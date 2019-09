Addio a Marina Schiano, la musa napoletana di Yves Saint Lauren

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:30

La sua bellezza era lontanissima dallo stereotipo del sex appeal verace ma lei, che parlava quattro lingue almeno, se non cinque, non aveva mai dimenticato il dialetto natio. Era napoletana Marina Schiano, morta a 71 anni, come ricordano i siti di moda per cui si trattava di una leggendaria top model degli anni d'oro, autentica musa di Yves Saint Lauren, socialite in auge tra i Sixties e i tempi dello Studio 54 newyorkese, ritratta splendidamente da grandi della fotografia come Helmut Newton e Richard Avedon.