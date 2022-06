Cnc tessuti presenta la sua linea sostenibile in uno showroom digitale a Milano e Parigi

L’azienda, leader nel settore tessile Cnc tessuti di Nola, allestirà i suoi spazi alle fiere di Milano e Parigi con il contributo dell’artista italovenezuelano Felix Policastro una vera e propria opera d’arte che attraverso i visori e una showroom diglitale diverrà un ponte capace di portare i visitatori direttaamente i azienda.Sarà possibile visitare gli stand dal 5 al 7 luglio a Parigi e dal 12 al 14 luglio a Milano.

APPROFONDIMENTI GLI SPETTACOLI Brividi d’Estate 2022 all'orto botanico: torna l'evento... LA SVOLTA Johnny Depp torna in "Pirati dei Caraibi" dopo la vittoria... LA MODA Maison Cilento celebra gli Antichi Mestieri...

La Cnc tessuti ha voluto fortemente l’artista italo venezuelano, Felix Policastro, per l’allestimento dei suoi stand in fiera, utilizzando le opere che sono a loro volta espressione di un linguaggio primordiale, segni primitivi, figure arcaiche, un “reticolo di rimandi alla realtà dell'inizio”. Si tratterà di una vera e propria galleria d'arte nella quale i tessuti troveranno il loro spazio espositivo “fondendosi” con l'ambientazione d’arte, al fine di creare un vero e proprio percorso esperienziale.

«I tessuti per me sono come pagine di un libro che raccontano storie, -spiega Policastro- i territori di sperimentazione per un’artista sono una manna dal cielo; una delle cose cui tutti gli artisti aspirano è essere coinvolti in esperienze che non nascono da un cliché predefinito, là dove purtroppo, spesso, l’arte giace, facendo mancare quella incertezza che solo la sperimentazione può dare. Con grande piacere -aggiunge Policastro- ho accettato questa sfida, che potrebbe divenire un’opera in progress: trovo stimolante riuscire a trasmettere a chi poi visiterà gli stand quello che è il rapporto tra l’artista, l’azienda, il materiale e tutto ciò che ne deriva. Ritengo possa essere realmente una operazione straordinaria».

A suggellare l’opera d’arte la possibilità di indossare gli Oculus per entrare nel mondo digitale Cnc tessuti, ammirando i prodotti e le soluzioni proprio come se si arrivasse in un momento all’interno dell’azienda. «Un modo – spiega Gaetano Casillo, general manager di Cnc tessuti – per andare oltre la solita presentazione della linea autunno-inverno 2023 e per rendere totalmente diversa la consueta presenza fieristica, capace di lasciare un segno ben oltre il prodotto e i trend del momento. Vogliamo essere protagonisti di un futuro diverso, digitale e sostenibile».

L’azienda ha anticipato la transizione green perseguendo in tempi non sospetti politiche di produzione a basso impatto ambientale grazie ad un ampio impianto di pannelli solari che coprono oggi circa il 45% del fabbisogno energetico dell’azienda, vanta inoltre la certificazione Gots (prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica) e la certificazione Grs (il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo).