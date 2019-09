Oro & verde in spiaggia: lo show effetto Brazil per i 50 di Aldo Carlotto

Mercoledì 18 Settembre 2019, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Brasile vero, quello di Salvador De Baia e della capoeira, m’è rimasto nel cuore: lì si vive con gioia nel cuore e lì volo sempre con la mente»: ecco perché sulla sabbia col sole, la frutta esotica e tanta musica latina ha festeggiato i suoi 50 Aldo Carlotto, pubblicitario visionario con una passione smodata per la vela, il calcio e Star Wars.Verde e oro, manco a dirlo, erano tutti i decori e l’allestimento sulla spiaggia fino al bagnasciuga, le luci e i festoni, i costumi e gli accessori regalati agli ospiti, invitati a un dress code rilassato ma “brazil mood”.L’oro del tramonto al moderno Labelon sulla spiaggia del Fusaro faceva il resto e apriva il sipario di un esuberante show prolungato fino a notte fonda: l’accoglienza delle modelle in costumi piumati, la sfilata di percussionisti e capoeira Bateria Pegaonda, le video incursioni di Wstaff sul led wall, il tributo agli U2 dei Poparts sul palco a mare e la dance 70-80 di Emilio Palomba dj.Mentre i solerti ragazzi down de “La Bottega dei Semplici Pensieri” dispensavano spritz e mojito dall’ape di famiglia, i tacos e i finger di Gorizia e Toto Grasso o le pizze fritte di Ciro Oliva deliziavano i palati con bollicine non stop e i dessert eleganti di Mario Di Costanzo.Dopo le esibizioni canore del festeggiato on stage, al momento di torta e auguri è partito lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e il coro di tutti gli amici, capitanati da papà Bepi e i fratelli Ugo e Paola: Mariagrazia e Bruno Abbruzzese, Emanuela e Vittorio Donadoni, Novella Fumo, Rita Comite, Edoardo Trotta, Emanuela Capuano, Cristiana Galli, Annamaria e Giulio Carlotto, Riccardo e Lisa Amirante, Donatella e Irene Bernabó, Gabriella D’Amato, Giosy Camardella, Francesca e Luigi Cartolano, Marco Catalano, Martina Di Matteo, Federica Cicala, Antonello Vivace, Giovanna Ventura, Pietro Esposito, Alessia Schisano, Vincenzo Vinciguerra e tanti altri.