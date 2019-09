Patti Smith musa di Yves Saint Laurent: sarà lei la protagonista della nuova campagna

Giovedì 12 Settembre 2019, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 14:50

Stile androgino, lunghi capelli bianchi, nessun tipo di depilazione (roba degli anni Settanta, non certo decisa appositamente per seguire la nuova moda di Instagram). Patti Smith , 73 anni, sacerdotessa del rock, sarà secondo le ultime indiscrezioni, la star della campagna primaverile di Yves Saint Laurent . Come anticipato da Page Six, si starebbero ultimando i dettagli per uno shooting che avverrà a New York alla fine del mese. E che sarà firmato da Steven Sebring, che ha già lavorato a stretto contatto con la cantante per realizzare il documentario sulla sua vita.Anthony Vaccarello segue così le orme del suo predecessore, Hedi Slimane, che per primo scelse personaggi della scena musicale come protagonisti delle campagne Saint Laurent: da Courtney Love a Marilyn Manson passando per Kim Gordon dei Sonic Youth, potenti volti in bianco e nero da vere e cattivissime rockstar d'altri tempi. Ultimamente, invece, YSL ha riportato in auge Keanu Reeves, affascinante più che mai per l'autunno-inverno 2019. Chissà cosa ci sarà in serbo per Patti Smith, da oltre 40 anni icona fashion quasi inconsapevole: se la vedremo nella sua divisa d'ordinanza (camicia bianca e giacca dal taglio maschile) o con una delle sue magliette rock dall'eterno sapore Seventies. Per la risposta (fortunatamente) bisognerà aspettare ben poco.