Mercoledì 14 Febbraio 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2018 16:17

Peace and Love. E’ questo il nome della nuovissima collezione Spring Summer 2018 firmata brand Le Zirre Napoli e ispirata al 1968 di cui quest’anno si celebrano i 50 anni. Un’epoca vivace i cui entusiasmi e voglia di lasciare il segno rispecchiano il mood di questa collezione di borse e accessori glamour e incisive che saranno presentate in anteprima assoluta dal 23 al 26 febbraio in occasione della Fashion Week di Milano, presso l’Opificio 31 di via Tortona. Hanno un messaggio forte e colorato da veicolare le quattro linee che compongono questa collezione e a cui Le Zirre consegna la sua personale rivoluzione in ambito fashion a portér.Chanella, ad esempio, ricalca ironicamente il nome di un brand famoso perché ne conserva i tessuti che qui vengono intrecciati e ricostruiti ad arte mentre Crazy Color trova il suo punto di forza nei tessuti molto ricercati, dalle sete allo shantung ed il bouclé lavorati insieme a creare, come per tutte le borse, un prodotto unico nel suo genere. Il simbolo della pace è poi il fiore all’occhiello di questa produzione proposto in vari colori e fantasie. Paint è invece una linea vincente del brand napoletano, lavorata «ad arte». Originale e speciale per la sua resa estetica di borsa-tela dipinta, rappresenta un must have per chi cerca accessori mai scontati. Pop Art infine strizza l’occhio alle creazioni stile Andy Warhol dove protagonista è sì il colore ma abbinato a righe, forme geometriche e disegni di grande carattere e personalità.Il tutto nel ricordo di un contesto storico in cui le regole erano sovvertite, così come ragioni e convinzioni, e dove si dava una scossa al mondo a suon di contestazioni per un mondo migliore in cui oggi si fa largo una collezione di forte impatto e tutta da scoprire.