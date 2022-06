Ray-Ban: arrivano gli Stories, smart glasses social

Arrivano in Italia dal 27 giugno i nuovi Ray-Ban Stories, gli smart glasses nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, che permettono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social.

I Ray-Ban Stories integrano dual camera, auricolari open-ear e tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità e grazie all'app Facebook View può importare, editare e condividere su qualsiasi app social installata sul telefono le immagini riprese.

I Ray-Ban Stories, modello Wayfarer nero con lente verde G-15, saranno in vendita in esclusiva in tutti i Vodafone Store d'Italia, all'interno del programma Vodafone EasyTech e che punta a una serie di offerte commerciali che puntano sui giovani.