Fallita la Rifle, mega-svendita nei magazzini: «Jeans, scarpe e giubbotti a 2-3 euro a pezzo»

Qualche settimana fa la notizia ha sconvolto più di qualcuno: la Rifle, noto marchio di abbigliamento casual, storica azienda italiana, è purtroppo fallita. E presto per gli affezionati del marchio sarà possibile accaparrarsi a prezzo di favore tantissimi suoi capi, da jeans a camicie, felpe, scarpe e giubbotti, a pochi euro a pezzo.

Ne parla oggi il quotidiano La Nazione, secondo cui la Rifle, azienda di Barberino di Mugello che poco tempo fa è stata dichiarata fallita, sta pensando ad una mega svendita dei prodotti del suo magazzino. Il prezzo sarebbe addirittura di 2 o 3 euro per pezzo: un’occasione clamorosa per prodotti di ottima qualità, nonostante per il marchio non sia stato un lieto fine. I pezzi disponibili saranno circa 70mila.

La svendita dovrebbe tenersi in un temporary outlet proprio in provincia di Firenze, nella sede dell’azienda: si parla, scrive La Nazione, di una data dopo marzo, in base anche alla curva dei contagi da Covid. E proprio pensando alla folla che rischia di assaltare il magazzino, in vista di grossi pericoli di code e assembramenti, meglio prendere tempo e aspettare il periodo giusto.

