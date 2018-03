Roberto Cavalli guest al Pitti Uomo per la prima collezione di Surridge

Sabato 24 Marzo 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 23 Marzo, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Cavalli, torna a casa. Il brand toscano sarà infatti la special guest della prossima edizione di Pitti Uomo, in programma a Firenze dal 12 al 15 giugno, per svelare la nuova collezione disegnata dal direttore creativo Paul Surridge.Dopo l’esordio menswear con la sfilata dell’ultima edizione di Milano Moda Donna, Surridge presenterà la collezione P/E 2019 con la sua prima sfilata maschile nella città di origine del marchio, dal 2015 di proprietà del fondo di private equity Clessidra, che ha acquisito il 90 per cento.«La Roberto Cavalli è nata a Firenze – dichiara in un comunicato ufficiale il CEO del brand Gian Giacomo Ferraris – ed è naturale che il suo rilancio passi da questa città. Siamo quindi particolarmente contenti dell’invito di Pitti Immagine a cominciare il percorso di Paul Surridge per l’uomo di Roberto Cavalli come special guest alla 94esima edizione di Pitti Uomo il prossimo giugno. Lo sviluppo dell’abbigliamento maschile è una grande opportunità di business per la Cavalli e il talento, la visione e l’esperienza di Paul presentati a Pitti sono la base di partenza ideale».«Quella tra Pitti Immagine e Roberto Cavalli è una lunga storia d'amore – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – iniziata quasi vent’anni fa. La sfilata a Firenze, al prossimo Pitti Uomo, della prima collezione menswear firmata da Paul Surridge sancisce ulteriormente questo legame, con noi di Pitti e con la città. È il ritorno di uno dei campioni dell’Italian style, uno dei marchi che hanno reso Firenze capitale della moda nel mondo, e allo stesso tempo l’occasione per sottolineare il nuovo corso del brand, guidato dal talento stilistico del nuovo direttore creativo. Siamo davvero felici di presentare questo Special Guest, al cui evento stiamo lavorando in grande sinergia col Gruppo Roberto Cavalli».Oltre a Roberto Cavalli, anche Craig Green sarà tra gli ospiti della 94esime edizione della fiera fiorentina.