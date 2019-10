Barilla e Gcdstreetwear, lanciato un nuovo packaging con Sophia Loren testimonial d'eccezione

Giovedì 17 Ottobre 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 16:39

Una cena speciale, una collaborazione all'insegna dell'italianità e delle sue icone . E che icone. È la scelta alla base della nuova avventura di Barilla , assieme al brand, diretto da, che per lanciare il nuovo packaging disegnato dall'azienda dirigorosamente Made in Italy , ha scelto una testimonial d'eccezione: Sophia Loren Il progetto, lanciato ieri, è già un successo. Distribuite limitatamente solo in alcuni punti vendita della catena Esselunga, le confezioni di pasta (tutte rosa) più fashionable di sempre, sono andate a ruba: il progetto è già quasi sold out. Segno che le collaborazioni limited edition, anche le più impensabili, continuano a rappresentare avventure di marketing che non ci abbandoneranno molto presto. Ieri la presentazione dello spot, dalle atmosfere tipiche della tradizione italiana. A tavola con Sophia, che sorridente avvisa «È pronto!», uno stuolo di commensali tutti griffati Gcdswear (sigla per God Can't Destroy Streetwear). Tra cotonature e tailleur anni '50, a centro tavola, le vere protagoniste: la Loren e gli spaghetti pomodoro e basilico. Buon appetito, dinner's ready.