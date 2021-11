Squid Game, HoYeon Jung (alias 067) è il nuovo volto di Louis Vuitton: il K-drama che fa tendenza

È stata nominata da Louis Vuitton la nuova ambassador global, HoYeon Jung ha conquistato tutti. Ma forse per capire meglio di chi stiamo parlando tocca mettere in campo la serie Netflix che è diventato un fenomeno mondiale: Squid Game. HoYeon Jung è la bellissima Kang Sae-byeok alias 067. La serie coreana che al momento ha all'attivo più di 132 milioni di spettatori ha prepotentemente monopolizzato l'attenzione di tutti e con lei anche i personaggi del cast sono diventate delle star. Per 067 la scalata al successo è stata velocissima visto che in pochissimo tempo è stata arruolata dalla maison francese per rappresentare il brand di moda. Già famosissima modella (e ora anche attrice) sudcoreana, classe '94. Fidanzata con l'attore Lee Dong-hwi famoso per il suo ruolo in “Reply 1988” la giovanissima Jung se in Squid Game ha perso il gioco in finale nella vita sembra proprio la ruota giri dalla sua parte.

Squid Game, ecco chi è 067

La sud-coreana del momento, che ha visto schizzare i suoi follower sul suo profilo Instagram fino a 23,1 milioni, ha incantato il pubblico nel dramma con la sua spettacolare interpretazione di Kang Sae-byeok. Pelle liscia, labbra carnose e un caschetto spettinato che sta facendo impazzire il web. Ecco come appare Kang. E tra le beauty influencer tutte vogliono il K-drama make-up.

Squid Game, la serie fenomeno Netflix che divide le famiglie: figli impazziti e genitori in rivolta

I tutorial sono pieni zeppi di video su come replicare il caschetto shaggy spettinato con frangetta di Jung Ho-yeon e su TikTok tra le ricerche più cliccata c'è come replicare il trucco labbra di 067. E poi quelle lentiggini, cosa dire... tutte le vogliono. Ma in realtà neanche lei le ha davvero. Ma ultima notizia veramente positiva è che anche l'occhiaia grazie a Jung trova la sua affermazione. Scure e accentuate gli occhi segnati di 067 stanno diventado un modello per le make-up artist e persino le sue occhiaie scure e accentuate che, anche in vista di Halloween, stanno generando ossessioni à beauté.