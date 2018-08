Dai modelli pitonati ai texani: i cinque stivali che indosseremo il prossimo inverno

Mercoledì 29 Agosto 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 30 Agosto, 09:40

Quando acquistiamo degli stivali nuovi, specialmente se non si tratta di un paio di tronchetti neri, speriamo sempre si dimostri un investimento a lungo termine. Come succede con le relazioni però, spesso un colpo di fulmine finisce per rivelarsi un amore occasionale, da relegare nella scarpiera e in vetrina su Depop in men che non si dica. Per fortuna non è sempre così: a volte in un flirt stagionale si riscopre l’affare della vita, il match ideale per serate, mattinate in ufficio e viaggi intorno al mondo. Noi ve ne proponiamo 5 diversi su cui investire quest’autunno senza rimorsi. Parliamo di stivali ovviamente, per gli uomini siamo ancora in alto mare.Quest’autunno la tendenza anni 90 ha riportato in auge la stampa animalier su bluse e pantaloni senza naturalmente tralasciare gli accessori. Oltre a beltbag, cinte e tracolle, nessuna fashion addict che si rispetti potrà fare a meno di un paio di tronchetti pitonati, da abbinare ai jeans o a look minimal dai colori neutri.Ve lo stiamo dicendo in tutte le salse e non smetteremo finchè non sarà abbastanza chiaro: il prossimo futuro è texano. Come gli stivali da cowgirl di Golden Goose, dal design accattivante senza tempo e lo stile vintage, perfetti per essere indossati con gonne longuette e mini abiti a partire da quest’autunno, per l’eternità.Il mood seventies sembra non abbandonarci neanche il prossimo inverno e niente come un paio di stivali flosci saprebbe rappresentare meglio questa tendenza. Sono il modello giusto per look casual e più eleganti, rispettivamente nelle versioni ankle o cuissardes, ideali da accostare ai jeans, rigorosamente infilati dentro.Oro o Argento, questo è il dilemma. Nel dubbio sceglieteli entrambi, perché su una cosa non abbiamo riserve: il metallizzato è un trend destinato a durare nel tempo. Sostituiteli al solito tronchetto nero e smitizzateli con divise casual, diventeranno il vostro passepartout da indossare tutti i giorni, parola di David Bowie.Comodi ma che dico, comodissimi. Lo stivale chunky è pratico e funzionale, prezioso alleato durante le giornate di pioggia e nei weekend tra shopping e gite fuori porta dopo una settimana trascorsa a indossare tacchi. Dal modello combat tipo Dr Martens a quello da trekking tipo Timberland, sono stivaletti da salvaguardare e trattare con cura, proprio come le più belle storie d’amore.