Swatch, ressa nei negozi per il MoonSwatch: la riproduzione del celebre Speedmaster rivenduta a 1.800 euro sul web

Le file davanti ai negozi sono iniziate da ieri pomeriggio ma solo in pochi alla fine sono riusciti ad acquistare il nuovo orologio Speedmaster MoonSwatch, nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega. I prezzi della rivendita del modello in edizione limitata, dal valore di 260 euro, sono schizzati alle stelle sul web: una vera e propria speculazione ai danni dei migliaia di appassionati di orologeria, pronti a sborsare cifre esagerata pur di accaparrarselo.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Swatch, a Napoli file tutta la notte per comprare l'orologio... LE FIRME Russia, l'embargo dello shopping: da Zara a Chanel, i marchi... CURIOSITÀ Ora legale, questa notte lancette avanti, farà risparmiare 190...

Modello Swacht-Omega, in coda dalle 16 di ieri pomeriggio a Verona

Centinaia di persone in coda anche a Verona per acquistare il nuovo orologio Omega x Swatch: il primo in coda fuori dal negozio a pochi passi da piazza Erbe è arrivato addirittura alle 16 di ieri pomeriggio. Molti poi si sono messi in fila questa notte. Il flusso della coda è stato monitorato anche da una pattuglia della Polizia locale, che è intervenuta sul posto.

Il negozio Swatch ha distribuito 200 biglietti ai clienti in coda, quindi è prevedibile che l'attesa di molte persone sia andata delusa. L'orologio è è in vendita a 250 euro, ma da quanto si è appreso uno dei primi clienti lo avrebbe subito rivenduto a 1.500 euro appena uscito da negozio. Come previsto la speculazione è ben presto passata sul web, dove l'edizione limitata è arrivata a sfiorare i 2 mila euro.

Resse a Napoli, Torino, Venezia e anche a Roma, in via del Corso, all'angolo con via Borgognona, davanti al negozio della Swatch. A quanto si apprende la calca era stata prevista e sul posto erano infatti schierate diverse unità dei carabinieri e della polizia, i quali hanno tenuto sotto controllo la situazione e mantenuto l'ordine per scongiurare la violazione delle norme a contrasto della diffusione del Covid.

Ora legale, questa notte lancette avanti, farà risparmiare 190 milioni. Perché non è stata abolita: il mini jet lag che non tutti sopportano

È il fenomeno del reselling, che ha spinto a trascorrere una notte insonne chi punta su un piccolo guadagno con la rivendita dell'orologio, prodotto in 11 modelli, che rielabora lo Speedmaster Moonwatch, l'iconico orologio che era al polso degli astronauti che andarono sulla luna.