The New Pope vestirà napoletano: Paolo Sorrentino sceglie ancora Attolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Luglio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sessantaquattro cambi tra velluti e broccati, sete e cachemire, lino e cotone. John Malkovich, il nuovo Papa di Paolo Sorrentino, veste napoletano: sarà la sartoria Attolini a firmare il look del protagonista della serie - la seconda - ambientata in Vaticano dopo The Young Pope, vista in 154 paesi. Anche per gli abiti, i numeri di The New Pope sono da vero colossal: 4.500 costumi, 1.100 paia di scarpe, 300 croci preziose per cardinali e vescovi, altre 200 per suore e frati, 350 anelli, 450 tra papaline e cappelli, 12mila grucce appendiabiti, 120mila pietre usate per i ricami sulle stoffe papali e 12mila metri di tessuto utilizzati.