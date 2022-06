Torna la sfilata Flowers on Fashion che inaugura l'estate anacaprese

Sarà Biagio Izzo, il famoso attore comico napoletano, la guest star di "Flowers on Fashion 2022”, l’evento di moda ad Anacapri giunto alla sua terza edizione, dopo due anni stop dovuti alla pandemia. E come gli altri anni Piazza Vittoria si trasforma in un teatro all’aperto ed una passerella per la sfilata delle collezioni e degli accessori prodotti dai brand isolani. La sfilata si terrà martedì 7 giugno alle ore 21.00 nella piazza caratterizzata dell’artistica scalinata che donerà alla serata una scenografia particolare. Numerose anche per quest’anno sono state le adesioni degli stilisti made in Capri che presenteranno le loro creazioni in una cornice floreale. Un ruolo speciale, infatti, è stato dato alla natura ed al green con un allestimento di fiori curato da Flowers in Capri, Capri Blossom e Malafronte.

La serata come sempre è stata organizzata dall’ASCOM di Anacapri con il patrocinio ed il contributo del Comune, su proposta dell’Assessore agli eventi Virginia Amabile. “Una sfilata, spiega la presidente dell’ASCOM Gelsomina Maresca, per riavviare dopo un lungo periodo di incertezza la nostra economia ed una buona stagione turistica. Le premesse ci sono tutte questo è un evento corale, in cui tante persone svolgono un ruolo essenziale, è il lavoro di un'intera comunità, dai piccoli modelli a sarte creative, stilisti ed ai creatori dei tipici sandali capresi ormai famosi in tutto il mondo senza i quali questa manifestazione potrebbe aver luogo”.