Trussardi, il nuovo ceo è Sebastian Suhl

Novità in casa Trussardi. Il gruppo ha nominato Sebastian Suhl come nuovo ceo a decorrenza dal 26 ottobre prossimo. Con questa nomina, il brand, rilevato recentemente dal Fondo QuattoR, «punta a investire in competenze globali al fine di meglio affrontare il periodo contingente e di rafforzare il proprio posizionamento strategico». «L'ingresso di Sebastian - commenta Tomaso Trussardi - rappresenta un inserimento fondamentale nella nostra strategia di crescita e diversificazione geografica in un'ottica sempre più globale. Siamo convinti che il suo distintivo contributo e le sue esperienze ci permetteranno di raggiungere concreti risultati in termini di posizionamento strategico e di sviluppo commerciale».

Suhl siederà nel board al fianco del presidente Tomaso Trussardi, del consulente strategico John Hooks e del chief operating officer Giuseppe Pinto, entrato in azienda contestualmente all'investimento di QuattroR a inizio 2019.

Nato a New York 51 anni fa, Sebastian Suhl entra in Trussardi dopo aver ricoperto per due anni la carica di managing director global markets di Valentino. In precedenza, ha trascorso cinque anni all'interno del Gruppo Lvmh, prima come ceo di Givenchy dal 2012 al 2014 per poi diventare ceo di Marc Jacobs con base a New York fino al 2017, dopo oltre un decennio nel Gruppo Prada.

