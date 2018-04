Un futuro da modella come Gisele Bündchen: a Caserta i casting live di Elite Model Look Italia

Venerdì 6 Aprile 2018, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 19:52

È sicuramente il contest internazionale tra i più ambiti per divenare una vera top model. In quante accarezzano l'idea di potercela fare, seguendo un sogno e pensando a icone come Cindy Crawford, Stephanie Seymour e Gisele Bündchen. Per entrare nel mondo della moda da protagonista basta prendere parte ai casting live di Elite Model Look Italia, al Centro Commerciale Campania di Marcianise mercoledì 18 aprile, unica tappa in programma nel sud Italia, insieme ad Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Lombardia. ll più prestigioso concorso di model scouting, alla sua 35 esima edizione, che offre agli aspiranti modelli un’opportunità concreta di realizzare e costruire una carriera meritevole di fama.ll casting è gratuito e aperto a tutti, i requisiti richiesti per l'ammissione sono l’età compresa tra i 14 e i 22 anni, l’altezza (minimo 172 cm per le ragazze e minimo 183 cm per i ragazzi) e il possesso della cittadinanza italiana. È possibile partecipare al casting compilando la domanda di iscrizione allegando 3 fotografie (primo piano, mezzo busto e figura intera) su qui oppure presentandosi direttamente mercoledì 18 aprile, dalle 12.30 alle 15.30.I candidati che parteciperanno al casting saranno selezionati non solo per la loro personalità e bellezza naturale, ma anche per una particolare attitudine a sviluppare una carriera internazionale. Proprio al Centro Campania due anni fa è stata selezionata la vincitrice italiana del contest Carlotta Fusillo.É proprio grazie al concorso Elite Model Look che si sono affermati alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del momento, come Vittoria Ceretti (Elite Model Look Italia 2012), Greta Varlese (Elite Model Look Italia 2014), Matilde Rastelli (Elite Model Look Italia 2015), Serge Rigvava (Elite Model Look Austria 2014) e Davidson Obennebo (Elite Model Look Nigeria 2016).