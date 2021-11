Loungewear Collection Yamamay, la comfort zone è morbida

Novembre 2021. Dopo il successo riscosso lo scorso inverno, Yamamay propone per l’autunno 2021 una nuova collezione di capi pensati per essere utilizzati nei momenti di relax in casa ma anche per uscire nelle giornate più rigide dell’anno. I capi, raffinati ed essenziali, sono l’alleato perfetto per stare caldi e comodi nelle giornate invernali.

Eleganti e femminili, i modelli proposti da Yamamay sono pratici, versatili e polifunzionali. La linea Basic Cashmere, realizzata in cashmere e viscosa, si compone di body a manica lunga, magliette a maniche lunghe nella variante dolcevita o con scollo a barchetta e canottiere. Il tessuto è soffice, sottile, elasticizzato e confortevole. Questa la palette colore di questa parte della collezione: beige, denim, grigio e blu melange a cui si aggiungono i classici nero e avorio.

In cotone e cashmere, la linea Loungewear Cashmere si compone di tre set maglia/pantalone con coulisse nelle varianti a collo alto, girocollo e con cappuccio sviluppate in tre colori avorio, grigio e blu melange. A questi modelli si aggiunge la serie Daily Loungewear che si compone di un modello di cardigan di super tendenza con cintura e frange color nocciola, un cardigan a trecce con scollatura profonda a V in doppia variante colore avorio e grigio melange, un paio di leggings in doppia variante colore, nero e grigio e un modello di joggings in doppia variante colore nero e beige melange.

Fanno parte della collezione loungewear anche i due set Easy Living composti da cardigan, top e pantalone, in morbido tessuto nei colori beige e grigio melange.

I capi sono facili da mixare, perfetti per essere indossati ogni giorno per il tempo libero o per un momento di relax.

La collezione è già disponibile in tutti i negozi Yamamay e su yamamay.com