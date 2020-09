Valentino lascia Parigi per Milano, la nuova collezione alla fashion week di settembre

Valentino torna in Italia e lascia Parigi per Milano: la prossima collezione co-ed donna e uomo Spring/Summer 2021 sarà quindi presentata il 27 settembre, in occasione della Milano Fashion Week, che si terrà dal 22 al 28 settembre. a scelta, viene spiegato dalla maison, è legata alla pandemia e per ora è limitata a questa stagione.

Milano Fashion Week, la settimana della moda sarà Phygital: 28 sfilate dal vivo e 24 digitali

Dice Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino: «Parigi è la città che da sempre ha ospitato i nostri show e che rappresenta il Dna Valentino. La situazione attuale che stiamo vivendo ci ha forzato a prendere una decisione inusuale. Credo che, in questo periodo storico, sia di fondamentale importanza rimanere concentrati sul lavoro da compiere. È stimolante poter pensare a nuove idee, e questo è il tempo in cui le idee possono crescere e diffondersi. Milano è una nuova opportunità, un grande progetto che sto sviluppando con i miei team, sul concetto di identity».

Aggiunge Jacopo Venturini, Chief Executive Officer Valentino: «Nello scenario attuale ci troviamo costretti ad anticipare decisioni che tutelino le nostre risorse più importanti, le persone, e che esplorando opportunità alternative mantengano il nostro brand rilevante. Sentiamo quindi sia più etico realizzare il nuovo show in Italia, a Milano. Crediamo fortemente che questo progetto contribuirà a sottolineare l'importanza di essere parte di un sistema moda rappresentato sia dalla Camera Nazionale della Moda Italiana che dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode».

