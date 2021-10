Valentino sfila in strada a Parigi, Piccioli: «Voglio "sporcare" la maison di vita»

La vita vera, che pulsa di passioni ed errori, di sogni e imperfezioni, sfila per le vie fumose e bagnate di pioggia di Parigi. Si impiglia, come gli orli di cappe e abiti, nelle gambe di sedie e tavolini dei bistrot. Valentino porta la sua collezione Rendez-Vous primavera/estate in strada. «Volevo sporcare la maison di vita - racconta il direttore creativo Pierpaolo Piccioli, durante la fashion week di Parigi - Questa casa di moda è sempre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati