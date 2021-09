Viaggi, Blue Air lancia la campagna Blue is the New Black: sconti per i passeggeri che si vestono di blue

Vacanze finite? Assolutamente no. L'ultima strategia di Blue Air per incentivare le prenotazioni butta un occhio alla moda. Blue is the New Black questa la nuova iniziativa della compagnia aerea con cui si vincono sconti, purchè l'outfit sia giusto. Dall'inizio del mese fino al 30 settembre Blue Air lancia la nuova campagna per i passeggeri Blue is the new Black su tutti i voli da e per Milano Linate: Barcellona, Bucarest, Parigi Charles de Gaulle, Praga, Catania e Lamezia Terme. Per celebrare il lancio delle nuove rotte che collegano direttamente la capitale della moda italiana con destinazioni chiave in Europa e in Italia, Blue Air punta tutto sul Blue e lo dichiara come colore vincente, invitando i propri passeggeri a indossarlo e risparmiare sul loro prossimo viaggio. Per tutta la durata della campagna, tutti i passeggeri in volo da/per Milano Linate che indosseranno a bordo un capo di colore blu, verranno individuati dai membri dell'equipaggio e riceveranno un buono sconto di 15 euro.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO AERONAUTICA Dalle Sorelle Fontana ad Armani: le divise storiche dell'Alitalia... LO STILE Alitalia cambia di nuovo le divise, le disegnerà Alberta... ECONOMIA Trasporto aereo, tamponi negli aeroporti lombardi per passeggeri...

Blue Air espande i collegamenti da Milan Linate aprendo i voli diretti per Praga, Madrid, Palermo e Lamezia Terme dal 20 Settembre 2021 che si aggiungono all'attuale network (Bucarest, Barcellona, Parigi e Catania).@FlyBlueAir @MiAirports @ComuneMI

Info https://t.co/9rzFj2S9O2 pic.twitter.com/EESx1IhiB7 — Aeroporti Lombardi (@aptlombardi) August 20, 2021

Blue is the New Black, gli sconti

I passeggeri potranno riscattare i propri voucher scansionando il QR code dedicato e inserendo i propri dati nel form della campagna. Dopo aver compilato il modulo, sul portafoglio elettronico del passeggero verrà accreditato l'importo di euro 15, da utilizzare per l'acquisto di futuri voli e servizi Blue Air e sarà valido fino al 31 dicembre 2021. A seguito del successo dello sviluppo delle sue operazioni di Milano Linate, Blue Air ha aggiornato il servizio tra Bucarest - Milano Linate a due volte al giorno e ha recentemente introdotto servizi giornalieri per Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Praga, Lamezia e Catania, diventando il vettore esclusivo sulle rotte Linate - El Prat e Linate - Praga e l'unica compagnia aerea ULCC che opera Linate - Charles de Gaulle. Email di contatto: https://www.flyblueair.com/it/it/contattaci/ Fonte: https://www.flyblueair.com/it/it/ Blue Air è la più grande compagnia aerea rumena per numero di passeggeri trasportati, con un modello di business Ultra - Low - Cost (ULC) ed un approccio incentrato sulle esigenze dei passeggeri. Con un team di oltre 1.000 appassionati di aviazione, Blue Air ha un impeccabile record di sicurezza di volo. La compagnia opera aeromobili Boeing 737. Nei suoi 16 anni di attività, Blue Air ha trasportato più di 30 milioni di passeggeri ed ha percorso oltre 340 milioni di chilometri. La Compagnia è certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) dall'International Air Transport Association (IATA) per gli standard operativi eccezionali ed è membro IATA a pieno titolo.