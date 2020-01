Vieni da me, lo stilista Renato Balestra: «Chiara Ferragni? Fa certi errori...»

Renato Balestra a Vieni da me, da Caterina Balivo: «Chiara Ferragni? Fa degli errori...». Oggi, lo stilista veneto è stato ospite nel salotto di Rai1 dove si è raccontato a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Renato Balestra ha anche raccontato un episodio molto doloroso della sua vita.

Ecco la sua testimonianza: «Stavo entrando in macchina, avevo un piede sul marciapiede e un piede in auto. Un autobus ha sbandato. Nessuno sa cosa sia successo, qualcuno ha detto che il conducente stava guardando il telefonino. Io ero all'interno della striscia bianca, non era colpa mia. Ho visto la morte in faccia. Per fortuna tutto è andato per il meglio, sono qui a raccontarvi la mia storia».

Renato Balestra parla anche di Chiara Ferragni: «Chiara Ferragni fa degli errori. La festa di compleanno al supermercato mi è rimasta qui... L'eleganza non è solo questione di stile e di come ci si veste. È anche come ci si comporta, come si parla, come si vive».

Lo stilista conclude parlando dei suoi esordi: «Corteggiavo una ragazza che aveva comprato una stoffa azzurra a puntini blu scuri. Io studiavo ingegneria, ma per fare colpo le disegnai un bozzetto. Una stilista lo vide e da lì la mia vita è cambiata».

