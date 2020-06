Vita da spiaggia, i costumi più ricercati del momento. Intero per donna, shorts esotico per uomo

spiaggia

estate 2020

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai ci siamo. Dal lockdown, saltata la primavera, arriviamo direttamente sulla, già pronti per sfoggiare ilin quest', in cui si dovrà pensare non solo al look da mare , ma anche all'abbinamento con la mascherina, sempre obbligatoria nelle zone comuni.Ecco allora che il web ci viene in soccorso per cercare il look più adatto alla nostra personalità, classico o trendy, vistoso o sobrio, sul sito di, non mancano le possibilità per scegliere ciò che più piace.Iniziamo allora dal costume femminile . Quest'anno più che mai, assistiamo al ritorno del costume intero , un capo che riporta alla mente i decenni passati. Che sia di un colore sempre elegante, come il nero , o arricchito da volant, il must dell'estate 2020 è il pezzo intero.Per le ragazze o le giovani donne invece, lo stile del momento è il jungle : disegni colorati di palme e ananas, oppure animali esotici come il pappagallo che richiamano terre lontane, in cui quest'anno, vista la situazione delicata, sarà più difficile andare. Ecco allora che la fantasia jungle aiuta a sdrammatizzare e a sognare.Il bikini invece è sempre in auge, intramontabile, ed il doppio pezzo quest'anno, deve fare i conti con il terzo pezzo, la mascherina, tutta da abbinare con cura. I colori top di questa stagione sono quelli pastello , di gran moda il celeste, lilla, verde Tiffany e l'ultimo trend è il color mattone.Passiamo ora, alle proposte maschili , anche qui, Amazon stupisce per varietà e proposte. Quest'anno sembrano tornati in grande spolvero gli shorts, sopra il ginocchio, ma dalle fantasie esotiche Intramontabile il fenicottero stile Miami , disegni con palme colorate ed ananas, mentre per i più classici, restano un must i pantaloncini con quadri e righe E chiudiamo con il costume slip da uomo, un classico che non ha età, oltre le mode del momento, quest'anno preferibile a tinta unita o con colori sobri, per chi ama osare la colorazione mimetica è ormai cult.