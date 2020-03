«1 Picasso per 100 euro», ecco la lotteria per duecentomila persone in Africa

Ancora un mese per partecipare alla seconda edizione della lotteria internazionale online «1 Picasso per 100 euro» che vede come protagonista il quadro Natura morta di Pablo Picasso del 1921, un olio su tela valutato dagli esperti ad 1 milione di euro.



Il sorteggio, previsto inizialmente lunedì 6 gennaio 2020, è stato posticipato al 30 marzo in accordo con la prefettura di polizia di Parigi con l’obiettivo di raccogliere il massimo di fondi a favore di un progetto dell’Ong Care, un’associazione no profit di solidarietà internazionale fondata nel 1945 e presente in 100 paesi al mondo.



Il ricavato dalla lotteria verrà destinato ad un ambizioso progetto di accesso all’acqua e all’igiene per duecentomila persone in Camerun, Madagascar e nelle zone più povere del Marocco. Il progetto si svilupperà prevalentemente nelle scuole.



Le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori saranno regolarmente rese disponibili online nel corso del progetto e un’analisi di impatto sarà realizzata a conclusione dell’attività.



Per partecipare alla lotteria e cercare di aggiudicarsi il prezioso dipinto è sufficiente acquistare sul sito www.1picasso100euros.com un biglietto al prezzo di 100 euro ed aspettare la data di estrazione ufficiale: lunedì 30 marzo 2020 alle ore 18. In vendita ci sono un totale limitato massimo di 200 mila biglietti. Nel frattempo, il quadro che ha una dimensione di 22,9 cm x 45,7 cm, firmato e datato sul davanti, rimarrà esposto al Museo Picasso di Parigi.



L’estrazione del biglietto vincente avrà luogo a Parigi presso Christie's sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario del Tribunale e alla presenza della stampa internazionale. Sarà possibile seguire l’estrazione anche in streaming online.



La lotteria ha l’autorizzazione della prefettura di polizia di Parigi e del ministero delle Finanze, ministero dell'Interno e del ministero degli Esteri francese. L’Administration Picasso e la Successione Picasso hanno vagliato tutta l’operazione. Il fortunato vincitore si vedrà recapitare il dipinto di Picasso all’indirizzo indicato. Le spese di spedizione, assicurazione, IVA e dogana sono a carico degli organizzatori del concorso fino alla consegna del quadro al nuovo proprietario. Non ci saranno quindi spese a carico di vincitori italiani.



La scorsa edizione di «1 Picasso per 100 euro» si è svolta nel 2013 ed è stata vinta da Jeffrey Gonano, un americano di 25 anni di Wexford (Pennsylvania, USA), impiegato in un'azienda di impianti antincendio, che si è aggiudicato L'Homme au Gibus, un acquarello su carta di Picasso del 1914.



I fondi raccolti durante la prima edizione, per un totale di 4,8 milioni di euro, sono stati devoluti all’Associazione Internazionale per la Salvaguardia di Tiro ed utilizzati per costruire un villaggio artigianale alla periferia di Tiro, antica città del sud del Libano e patrimonio mondiale dell'Unesco.



«Venderemo in totale al massimo 200 mila biglietti che è l’obiettivo molto ambizioso che ci siamo prefissati anche nel regolamento della lotteria. Al momento siamo a metà strada. L’estrazione si terrà a Parigi lunedì 30 marzo con la proclamazione del vincitore. Gli esperti vedono positivamente l’esposizione più lunga del dipinto presso il Museo Picasso di Parigi che inevitabilmente si ripercuoterà sul valore dell’opera d’arte attualmente stimato in un milione di euro», ha spiegato Péri Cochin, iniziatrice del progetto.



«Stiamo cercando nuove modalità di sostenere i nostri progetti. La lotteria ci permetterà di cambiare la vita di 200.000 persone. L'accesso all'acqua è un motore di sviluppo incredibile! Portare l'acqua pulita nelle scuole fa sì che le ragazze potranno avere la possibilità di studiare. Il tempo che le donne impiegano in Africa alla ricerca di acqua pulita è tempo che sottraggono alla loro vita quotidiana e allo sviluppo», ha spiegato Philippe Lévêque, direttore di Care France © RIPRODUZIONE RISERVATA