2019, le notizie dell'anno: da Ciao Darwin ad Al Bano, ecco la classifica del Mattino.it

Un anno di notizie sul Mattino.it: ecco la classifica delle dieci più lette nel 2019. Protagonista assoluto è Al Bano, che conquista per due volte il favore del web, purtroppo con vicende segnate dal dolore: l'addio alla mamma Jolanda e i ricordi legati alla scomparsa della figlia Ylenia.



1 - Ciao Darwin, la concorrente che ha visto Gabriele cadere: «Diceva: non riesco a respirare» (26 aprile)

Un gioco «estremo» durante lo spettacolo Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, il concorrente che cade e resta gravemente ferito: un'altra partecipante alla sfida, testimone dell'incidente, racconta la sequenza dell'orrore.





2 - Al Bano, ai funerali di mamma Jolanda dedica speciale in chiesa: Romina Power assente (11 dicembre)

A 96 anni è scomparsa Jolanda, mamma amatissima di Al Bano. Ai funerali il cantante commuove tutti con la sua esibizione; grande assente Romina Power, che spiega il perché su Instagram.



3 - Chiede al fidanzato di accompagnarla al matrimonio di un amico, si presenta con il vestito bianco: l'insolita proposta di nozze (10 settembre)

Come trasformarsi in un attimo da testimone a sposo senza saperlo: un trucco piuttosto originale per portare il compagno all'altare.



4 - Lutto nel mondo della musica: è morta Giuliana, la moglie di Peppino di Capri (4 luglio)

«All'una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso». Così Peppino di Capri annuncia la scomparsa dell'adorata moglie Giuliana, 68 anni. Il suo cuore si ferma nella casa napoletana sul lungomare; per i funerali verrà trasportata sull'isola azzurra.



5 - Sorprende la sua famiglia di ritorno a casa poche ore dopo il suo funerale (12 ottobre)

Dichiarato morto in un incidente di moto, torna a casa con i suoi piedi e in perfetta salute. Che sorpresa quando gli aprono la porta...



6 - Napoli, Ciro muore in viaggio di nozze in Kenya: ucciso da un tuffo in mare (17 agosto)

Una tragica fatalità durante la luna di miele. Ciro aveva soltanto 40 anni e aveva detto sì alla sua Angela qualche mese prima, rinviando all'estate il viaggio di coppia. Ma il sogno, in un istante, è diventato incubo.



7 - Terrore sul volo Sharm-Napoli, i passeggeri arrivano a Capodichino: «Pensavamo di precipitare» (27 agosto)

Uno stormo di uccelli manda in frantumi i vetri del Boeing, costringendo il pilota a un atterraggio di emergenza al Cairo. Passeggeri terrorizzati, ma tutto finisce bene.



8 - Soldatessa si spara nella metro, Caterina scriveva: «Le donne belle sono quelle felici» (18 dicembre)

Aveva 30 anni ed era originaria del Casertano la soldatessa che si è tolta la vita in una stazione del metrò a Roma: una lettera di dodici pagine spiega i motivi del gesto disperato.



9 - Al Bano, la verità sulla figlia Ylenia: «L'ho persa in quel fiume, prima di parlarne ho bevuto fino a stordirmi» (24 dicembre)

«Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume». Così Al Bano racconta nella sua autobiografia il dramma per la perdita della figlia Ylenia, scomparsa 25 anni fa negli Stati Uniti. Del suo corpo non si è mai trovata traccia.



10 - Tumore al seno scoperto al quarto stadio: per i medici aveva uno stile di vita troppo salutare per ammalarsi di cancro (1 dicembre)

Per una mamma di 35 anni la diagnosi è arrivata tardi: colpa del suo stile di vita, giudicato dai medici «troppo salutare» perché fosse considerata a rischio.

