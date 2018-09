Il 99enne che fa 10 km a piedi ogni giorno per trovare la moglie in ospedale

Domenica 2 Settembre 2018, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 21:30

Ha, molto ben portati, ma nonostante la veneranda età riesce a percorrere, ogni giorno, circaper andare a trovare laricoverata in. La storia di, un anziano di Rochester (New York), ha commosso gli Stati Uniti e il mondo intero.Luther, ex 'Marine' e veterano della guerra di Corea, è sposato da 55 anni con, ma alla donna, qualche anno fa, era stato diagnosticato un. Da quel momento, la moglie di Luther ha passato gran parte del tempo in vari ospedali, dove è stata ricoverata. Molto spesso i ricoveri possono durare mesi e Luther, che non ha un'auto, ogni giorno cammina per quasi 10 km con lo scopo di stare insieme a lei.«Tutti mi chiedono perché non prendo l'autobus, ma la risposta è semplice: non voglio perdere tempo ad aspettare, voglio solo andare lì e vederla», spiega Luther, diventato una vera e propria star a Rochester. La sua storia, decisamente commovente, è stata raccontata anche dalla CBS , che la descrive come un esempio del vero amore, quello che supera il tempo e ogni ostacolo.Intanto Lutheta, la figlia della coppia, ha organizzato una raccolta fondi per finanziare le spese mediche di Waverlee e consentire a Luther di raggiungere più facilmente la moglie. Finora, la campagna di Lutheta ha raccolto una cifra superiore ai 45mila euro.