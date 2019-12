A 90 anni viaggia da sola da Roma a Ragusa e dorme in stazione, anziana aiutata dai poliziotti

Ultimo aggiornamento: 19:02

Ha, percorrendo mezza Italia, ma si è ritrovata costretta a. Una, però, è stata assistita e aiutata da alcuni agenti della polizia ferroviaria, che prima le hanno trovato un alloggio e poi le hanno pagato il viaggio in pullman.Una storia molto particolare, quella raccontata da Agente Lisa, una delle pagine social della Polizia di Stato. L'anziana doveva viaggiare daalla provincia di, ed era giunta in treno dalla capitale a Catania. Nella stazione del capoluogo etneo, però, laera giunta in tarda serata e i primi pullman erano disponibili solo al mattino seguente. L'anziana aveva quindi deciso di passare la notte sulla banchina, non conoscendo nessuno in città e non avendo i soldi per un albergo. Alcuni agenti, però, l'hanno notata e accompagnata in una struttura gestita da alcune suore.Poche ore dopo, isono andati a prendere la, accompagnandola al capolinea del bus e pagandole anche il biglietto. Una volta fatta salire a bordo, gli agenti hanno avvertito i colleghi della Questura di Ragusa, che ha inviato una volante per accompagnare l'anziana fino alla sua destinazione. «Missione compiuta. Credetemi, c'è tanta soddisfazione anche a risolvere questi casi» - scrive la pagina Facebook - «Ecco la nonnina in una foto ricordo con questi due nuovi "nipoti"».