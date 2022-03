Abramovich, i due mega yacht Eclipse e Solaris si muovono nella stessa direzione: potrebbero incontrarsi nello Ionio davanti all'Italia

I due mega yacht di Roman Abramovich potrebbero presto incrociarsi nel Mediterraneo. Con più precisione nelle acque dello Ionio, tra le coste italiane e quelle della Grecia. A rivelare la rotta di Eclipse e Solaris è il sito di monitoraggio del traffico navale MarineTraffic: Eclipse, lo yacht da 700 milioni di dollari, sembra si stia muovendo verso Solaris (che di milioni di dollari ne vale 600). Se le due imbarcazioni mantenessero la stessa rotta potrebbero presto incrociarsi. Non è chiara ancora la dinamica delle due navi né i motivi di un possibile incrocio. Eclipse si trovava appena al largo della costa dell'Algeria e naviga verso est in un viaggio che sarebbe partito da St. Martin nei Caraibi il 21 febbraio. Solaris, che invece aveva trovato un porto sicuro in Montenegro, si muove verso sud, dopo aver attraversato l'Adriatico.

Perché gli oligarchi spostano i loro beni?

Gli spostamenti nascono dal fatto che diversi oligarchi e miliardari russi con stretti legami con il presidente Vladimir Putin – incluso Abramovich – si stanno spostando. E con loro anche gli yacht e i jet privati dopo le sanzioni annunciate dai governi internazionali. Questo perché i loro beni potrebbero essere sequestrati come parte di misure rivolte all'élite russa in risposta alla decisione di Mosca di invadere l'Ucraina. Per i due yacht non è previsto alcun porto di destinazione su MarineTraffic.

Non è ancora chiaro quindi dove attraccheranno. Solaris secondo gli ultimi dati a disposizione era attraccato in un cantiere navale spagnolo dalla fine del 2021 per alcune riparazioni. Fino alla sua partenza la scorsa settimana. Reuters ha riferito per la prima volta che Abramovich è stato avvistato in una sala vip all'aeroporto Ben Gurion in Israele lunedì, lo stesso giorno in cui i dati di tracciamento dei voli indicavano che un jet privato a lui collegato è volato da Israele a Istanbul. Non era chiaro però se Abramovich fosse realmente sull'aereo.