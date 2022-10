Adam Walker si è ucciso: l'asso scozzese del Rugby League aveva 31 anni. La differenza con il Rugby a 15

Si è ucciso il pilone scozzese Adam Walker, 31 anni, stella del Rugby League, il gioco a 13 da non confondere con il più diffuso rugby a 15, quello del Sei Nazioni. Da tempo combattevo contro ansia e depressione. «Tutti coloro che fanno parte della Scotland Rugby League sono rattristati nell'apprendere la notizia della morte di Adam - ha dichiarato il portavoce della Scotland Rugby League, Ollie Cruickshank-. Ha giocato con orgoglio ogni volta che è sceso in campo per la Scozia, è stato un membro della nostra squadra in occasione della Coppa del Mondo 2013 ed è stato parte della selezione vincitrice del Campionato Europeo 2014. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Adam in questo momento».

The club's thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/Ca6XEpwbi7 — Hull KR (@hullkrofficial) October 4, 2022

Rugby Union e Rugby League: le differenze

Il Rugby League non va confuso con il Rugby Union. Il Rugby Union è quello più diffuso nel mondo, si gioca in 15 ed è caratterizzato, fra l'altro, dalla fase della mischia mischia. E' quello più noto e giocato anche in Italia, è quello del Sei Nazioni. Solo nel 1995 il Rugby Union è diventato professionistico ma solamente l'1% dei suoi praticati viene pagato per giocare.

Il Rugby Union si gioca in 13, si avanza con serie di tentativi, di fatto la mischia non viene utilizzata, e, soprattutto, è professionistico fin dal 1895. Si rese indipendente dal Rugby Union proprio per la scelta di pagare i giocatori che, potendo dedicarsi a tempo pieno al gioco e agli allenamenti, divennero fisicamente assai più potenti dei giocatori del Rugby Union. Il Rugby League si è diffuso ed è praticato ad alto livello solo nell'Inghilterra del Nord, in tre stati dell'Australia, nella zona pirenaica della Francia e in Papua Nuova Guinea.