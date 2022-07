«Figlio di puttana, non finocchio». A queste parole, un addetto alla sicurezza del concerto organizzato da Fedez è rimasto disgustato. La sua smorfia è stata però ripresa da un fan che era sotto al palco a riprendere l'esibizione del trapper Paky. Ed è diventata in breve tempo virale. L'episodio è accaduto al LoveMi a Milano, dove migliaia di giovani si sono ritrovati per sentire i brani più in voga questa estate.

Addetto alla sicurezza disgustato, chi è

Si chiama Ivano Monzani l'addetto alla sicurezza diventato virale su Tik Tok. I video che lo ritraggono mentre si stupisce alle parole del concerto hanno raccolto migliaia di visualizzazioni in poco tempo. Dal profilo Facebook si intuisce che è un grande appassionato di metal e di rock come Ozzy Osbourne. Da qui si può intuire la sua reazione alle parole abbastanza colorite di chi si è esibito al LoveMi.

Il brano che ha suscitato la reazione

Il brano che ha tanto suscitato la reazione di Ivano Monzani si intitola Blauer e no ed è interpretato Paky, trapper molto apprezzato da Fedez. Classe 1999, Vincenzo Mattera esordisce nel 2019 e a soli 20 anni pubblica il suo primo singolo. Poi inizia i featuring con Marracash, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta. Come tanti giovani artisti, nei testi usa spesso un linguaggio disinibito e provocante. C'è da domandarsi se servano tutti questi termini, a volte anche volgari, per attirare l'attenzione del pubblico. Una riflessione che va oltre una smorfia.