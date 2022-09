Adele si è sposata? Spunta un anello al compleanno di Beyoncé: fan in delirio (ma è giallo)

Adele si è sposata? Molti fan della cantante stanno lanciando gossip e rumors sul fatto che possa essere convolata a nozze, dato l'anello d'oro sull'anulare. All'inizio di questa settimana, la cantante 34enne è stata accompagnata dal suo ragazzo Rich Paul alla festa di compleanno di Beyoncé nella villa della star a Bel Air. Tra le foto circolate dalla festa, in una in particolare si vede Adele seduta nel retro di un'auto e in molti hanno notato un enorme anello d'oro al dito. «Adele è finalmente sposata?» scrive un fan su Twitter.

Un altro utente ha aggiunto: «Per favore, dimmi che Adele e Rich si sono finalmente sposati». The Independent ha contattato il rappresentante di Adele per un commento. Questa non è la prima volta che girano voci sul matrimonio di Adele e Paul, poiché molti credevano che indossasse un anello di fidanzamento ai Brit Awards all'inizio di quest'anno.

Già ad agosto, infatti, la cantante di "I Drink Wine" ha messo le cose in chiaro sulle voci sulla sua relazione, rivelando di non essere fidanzata con Paul, ma ha detto che vorrebbe «assolutamente» sposarsi di nuovo.

Adele e Paul si sono conosciuti per la prima volta nel maggio 2021 e hanno fatto la loro prima apparizione pubblica in coppia lo scorso luglio. Adele ha detto che «non è mai stata innamorata in questo modo» prima. «Sono ossessionata da lui. Sono innamorata! Sono felice come non sarò mai. Potrei anche essere sposata» ha detto.

E ancora: «Voglio più bambini. Sono una casalinga e sono una matriarca, e una vita stabile mi aiuta con la mia musica».

Si vocifera che lei e Paul abbiano comprato la loro prima casa insieme a maggio. «Ma in questo momento, tutto ciò che ho nel cervello è Las Vegas» ha dichiarato la cantante, riferendosi alla sua prossima residenza dove si trasferirà a novembre.

Adele ha già un figlio di nove anni di nome Angelo, avuto dall'ex marito Simon Konecki. Konecki e Adele hanno divorziato nel marzo 2021.