Adriano Celentano a Domenica In: «Io rinchiuso in casa da un anno. Vaccino Covid? Lo farò»

«Ammazalo se era sexy, era proprio bello» soprende Giovanna Ralli, dopo questo commento, Adriano Celentano, collegato per fare gli auguri per gli 86 anni dell'attrice, celebrati in diretta nel salotto di Mara Venier a Domenica In.

«Sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai dettodi avere 35 anni in più!» continua il cantante, in collegamento telefonico. Risponde l'attrice: «Non ho mai amato la vita mondana, forse è questo il mio segreto. Esiste solo la famiglia per me, faccio una vita tranquilla».

«Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile! Mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza» stupisce la voce fresca del cantante, a cui risponde commossa la Ralli: «La mia infanzia, la mia giovinezza, non l’ho vissuta, quindi dentro di me c’è c’è questo. Mi sento ragazzina, mi sento ancora ragazzina, che devo fare? È così. Grazie mille davvero Adriano».

Mara Venier si sincera poi delle condizioni del cantante: «Sto bene grazie, io e Claudia siamo rinchiusi dentro casa da tanto tempo. Praticamente è un anno, proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe… Salutami Sileri che è in studio con te. Non ho mai fatto il vaccino, ma adesso sono d'accordo, lo farò, anche Claudia».

