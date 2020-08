Manifestazioni anti norme-Covid a Berlino, Adriano Panatta: «Ce ne sono di cogl... in giro»

Adriano Panatta non usa mezzi termini per commentare l'imponente manifestazione di Berlino, in cui migliaia di persone si sono riunite per protestare contro le misure restrittive contro il coronavirus che, a detta degli organizzatori, sono imposte per volere di una «dittatura sanitaria». Il leggendario ex campione del tennis italiano, su Twitter, usa poche, semplici parole, un po' scurrili ma efficaci.

«Ho visto il corteo dei negazionisti a Berlino» - si legge nel tweet di Adriano Panatta - «Certo che ce ne stanno de cogl... in giro». Il tweet di Adriano Panatta, in poco più di 14 ore, ha superato quota 11mila Mi piace, anche se non mancano commenti negativi. C'è chi, ad esempio, si dice deluso da uno dei tennisti più grandi di tutti i tempi: «Sto iniziando ad avere paura di leggere ciò che scrivono persone dello spettacolo che stimavo. Questo, ad esempio, deve avere il culo talmente al caldo che pensa che la gente abbia tempo da perdere per cazzeggiare come lui e che può tranquillamente pontificare dall'alto del suo superficiale benessere come un Saviano qualunque».



Ho visto il corteo dei negazionisti a Berlino,certo che ce ne stanno de cojoni in giro....... — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) August 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:11

Se c'è chi non ha gradito l'epiteto scelto da, sentendosi evidentemente offeso, c'è anche chi si focalizza sull'altro termine utilizzato dall'ex tennista italiano, quello di 'negazionisti', ormai ampiamente utilizzato a livello generale da diversi mesi. «Sono ebreo. Il termine negazionisti si usa solo per chi nega la Shoah» - scrive un utente - «Strumentalizzarlo per altri fini è antisemitismo e un'offesa alla memoria dei sei milioni del mio popolo assassinati, anche da certi italiani. Segnalato a Twitter».