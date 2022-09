Adriano Panatta, omaggio a Federer e tweet galeotto: «Sei un co****ne». La sua reazione diventa virale

Il rapporto tra Adriano Panatta e gli utenti su Twitter continua a essere complicato. Spesso i suoi «cinguettii» sono oggetto di critica da parte degli utenti del web e l'ex campione di tennis non si sottrae a risposte stizzite. Una consuetudine, ormai, con gli internauti che si divertono a farlo innervosire. E così anche l'omaggio a re Roger Federer si trasforma in occasione per alcuni utenti di tornare all'attacco.

Il tweet galetto

«Oggi non si è ritirato Roger Federer, si è ritirato IL TENNIS», scive un Adriano Panatta celebrativo. Il suo saluto a il campione più vincente, a un talento assoluto che per anni ha acceso i riflettori sul suo sport: il tennis.

Ma, come di consuetudine, ogni volta che l'ex tennista romano esprime un parere sui social network, ecco spuntare gli haters che si divertono a farlo innervosire.

Oggi non si è ritirato Roger Federer,si è ritirato IL TENNIS. — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) September 15, 2022

La replica dell'utente

Un tweet innocuo e innocente. Che però non è piaciuto a un utente che replica: «Classico messaggio di una persona anziana». Un commento fuoriluogo che ha subito fatto divertire i tanti utenti intervenuti a commentare il saluto convinto a Re Roger di Adriano Panatta. Ma a stupire è la risposta seccata dell'ex tennista, che scatenato l'ilarità del web.

Io sarò anche anziano,ma tu chi sei?un giovane coglione? — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) September 15, 2022

«Un giovane cog****ne»

Panatta non riesce proprio a passare oltre. Quando subisce un attacco, replica senza remore. E nonostante in questo caso il commento dell'hater sia quantomeno fuoriluogo, Adriano Panatta non si contiene e risponde per le rime: «Io sarò anche anziano, ma tu chi sei? Un giovane cog****ne?».

Sul web il botta e risposta tra il 72enne e l'hater non è certo passato inosservato. L'immagine del battibecco è subito diventata virale scatenando la reazione divertita di tanti utenti che, ormai, attendono con ansia ogni tweet dell'ex tennista.