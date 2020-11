Madre e figlia ai comandi dello stesso aereo: «Abbiamo fatto la storia»

Madre e figlia ai comandi dello stesso aereo. Il comandante Suzy Garrett e Donna tutte e due in divisa, con i gradi da capitano la pilota più esperta e con quelli da primo ufficiale la più giovane. «Abbiamo fatto la storia come il primo equipaggio madre-figlia di Skywest Airlines». La foto che le ritrae una accanto all'altra in uno degli aerei della compagnia nordamericana che trasporta ogni anno milioni di passeggeri è stata condivisa su Instagram da Female Influencer.

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP Astrofisica romana da record: in volo con l'ultraleggero a 8.400... MIND THE GAP Emma Palombi, pilota e mamma: «Addestro i futuri Top Gun»...

É il primo equipaggio madre-figlia a pilotare un volo di linea della compagnia Skywest Airlines. Madre e figlia sono nella cabina di pilotaggio dell'aereo CRJ 900. Suzy è stata una delle prime dodici donne pilota ad essere assunta nella compagnia più di trenta anni fa. All'equipaggio rosa le congratulazioni di Female Influencer. Una famiglia di piloti: Doug, il papà di Donna e marito di Suzy, è comandante all'American Airlines, e anche il figlio più piccolo sta seguendo il corso per diventare pilota.

«Amiamo il nostro lavoro», racconta il comandante Suzy. «Nessuno dei nostri figli stava pensava di diventare pilota, ma quando inizi a guardare altre carriere, persone sedute ore e ore in ufficio, e poi guardi noi così felici, allora cominci a cambiare idea».

Nei ricordi di Donna non ci sono altro che aerei. «Ho deciso di volare per la passione e l'amore dei miei genitori per il volo. L'hanno reso così divertente. Ho avuto modo di fare un sacco di viaggi crescendo. Sperimentare lo stile di vita di mia madre e mio padre è stato meraviglioso».

Il comandante Garrett è orgogliosa della carriera di Donna. «Sono super grata a questo lavoro, adoro viaggiare con lei. Fa parte della famiglia SkyWest. Penso che l'aspetta una grande carriera».

Ultimo aggiornamento: 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA