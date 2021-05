Manuel Bortuzzo ricorda Menniti, il chirurgo morto in un incidente: «Buon viaggio doc e grazie»

La giovane promessa del nuoto Manuel Bortuzzo ricorda Agazio Menniti, il chirurgo 46enne che gli salvò la vita nel febbraio 2019, tragicamente scomparso lo scorso 29 aprile a seguito di un incidente stradale. «Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professor Menniti e ci stringiamo al loro dolore. Non potrò mai dimenticare quanto il Professor Menniti abbia fatto per me e gli sarò grato, sempre. Buon viaggio 'doc' e grazie» dice Manuel che compie proprio oggi 22 anni. Il professor Agazio Menniti era primario di Neurochirurgia del San Camillo e salvò la vita al giovane nuotatore quando rimase gravemente ferito alla schiena a seguito di un colpo d'arma da fuoco per uno scambio di persona.

L'INCIDENTE - Menniti, 46 anni, è morto giovedì scorso travolto da un'auto sul Raccordo anulare di Roma a pochi chilometri dalla sua abitazione alla Giustiniana, dopo essere stato tamponato con la sua moto da un'altra auto. All'ospedale Santa Maria Goretti aveva di fatto iniziato la sua attività e in tutti aveva lasciato un gran bel ricordo. Da tempo si era trasferito all'ospedale San Camillo di Roma, arrivando a dirigere il reparto di neurochirurgia. Menniti fu tra i primi medici a lavorare nella neurochirurgia dell'ospedale di Latina, quando il servizio finalmente aprì nel 2006. Era stato per un lungo periodo a Latina, poi aveva deciso di fare l'esperienza a Roma fino a divenire dirigente nell'importante nosocomio della Capitale. Il medico è rimasto vittima, appunto, di un incidente stradale con il suo scooter che è stato travolto da un'automobile.

A dare notizia del decesso sulla pagina social del San Camillo è stata la direttrice generale facente funzioni, Francesca Milito: «Abbiamo appreso con infinito sgomento della prematura scomparsa del nostro caro Agazio Menniti, primario della Neurochirurgia, persona di grandi valori umani e stimato professionista apprezzato da tutti. La comunità del San Camillo si stringe intorno alla famiglia e ne condivide il grande dolore».

La notizia si è sparsa immediatamente anche a Latina, dove molti in ospedale ricordano la professionalità e l'umanità. «Grande Agazio! Un ragazzo meraviglioso» - è uno dei commenti sul gruppo facebook del Goretti - ma anche «ho avuto il piacere di conoscerlo ciao piccolo grande uomo e professionista». O più semplicemente «è una tragedia».

Molti hanno espresso le condoglianze alla famiglia. Il medico lascia moglie e due figli.

MANUEL BORTUZZO - Una giovane promessa del nuoto italiano, colpito per sbaglio durante una sparatoria nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, che dopo aver rischiato la vita riesce a salvarsi ma finisce su una sedia a rotelle. Manuel, che compie oggi 22 anni, è nato a Trieste ma ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Roma. I due responsabili, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, sono stati condannati a 16 anni di carcere, accusati del tentato omicidio. Marinelli aveva ammesso di aver sparato, mentre Bazzano guidava il motorino a bordo del quale erano fuggiti. I due hanno sempre sostenuto di avere colpito Manuel per errore. Il ferimento di Manuel era avvenuto poco dopo una rissa in un pub di piazza Eschilo, nella quale furono coinvolti i due imputati.

